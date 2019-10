23 vrouwen dagvaarden vanuit Syrië Nederlandse staat: “Kom ons halen, anders zijn jullie aansprakelijk voor ons leed” SVM

17 oktober 2019

20u52

Bron: Belga 0 Een groep vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen willen de Nederlandse staat via een kort geding dwingen hen op te halen uit de gevangenenkampen in Noord-Syrië. Als dat niet gebeurt, stellen ze de overheid aansprakelijk voor het aangedane leed. Dat meldt de openbare omroep NOS.

De 23 vrouwen en 55 kinderen zitten vast in al-Hol en al-Roj (twee kampen in Noord-Syrië; nvdr) en worden bijgestaan door vijf advocatenkantoren. De vrouwen zijn de afgelopen jaren vanuit Nederland naar Syrië gereisd, veelal om zich aan te sluiten bij terroristische organisatie IS. Sommigen namen hun kinderen mee, heel wat anderen hebben daar kinderen gekregen.

De dagvaarding is deze week naar de rechtbank in Den Haag gestuurd. Op 1 november wordt het kort geding behandeld.