23 mensen opgepakt in Frankrijk en Nederland voor smokkel van ruim 10.000 Koerden naar VK KVE

22 januari 2020

18u36

Bron: Belga 8 In Nederland en Frankrijk heeft de politie in totaal 23 mensen opgepakt wegens "mensensmokkel op grote schaal" richting Groot-Brittannië. Dat heeft Eurojust, de Europese organisatie voor gerechtelijke samenwerking, bekendgemaakt.

Volgens Eurojust werden negentien mensen gearresteerd in Frankrijk en vier in Nederland, in de buurt van Den Haag. Daarnaast vonden er vijf huiszoekingen plaats.

De 23 worden ervan verdacht meer dan 10.000 Koerdische migranten illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te hebben gesmokkeld. Dat gebeurde via koelwagens of via kleine opblaasbootjes over het Kanaal. De migranten werden steeds opgepikt op snelwegparkings tussen Le Mans en Poitiers. De smokkelaars vroegen tot 7.000 euro per persoon. Hun winst wordt geschat op 70 miljoen euro.



De Franse autoriteiten startten in augustus 2018 een onderzoek naar het smokkelnetwerk. Nadat bleek dat ook regelmatig verdachten die met wagens met Nederlandse nummerplaten reden, betrokken waren, werd ook in Nederland een onderzoek geopend.