23 doden door tyfoon Hagibis in Japan RL ES

13 oktober 2019

04u22

Bron: ANP, Belga 1 UPDATE Het dodental na de doortocht van de tyfoon Hagibis in Japan blijft oplopen. Zeker 23 mensen kwamen om het leven, zo berichtte de Japanse tv-zender NHK vandaag. Er zijn ook een zestiental vermisten en meer dan 160 mensen raakten gewond.

Hagibis, die aan land kwam aan het schiereiland Izu, raasde zaterdagavond lokale tijd door de regio van Tokio. In verschillende delen van het land die getroffen zijn door aardverschuivingen en overstromingen, zijn reddingsoperaties opgestart.

In de nacht van zaterdag op zondag kregen 4,4 miljoen mensen het bevel om hun woning te verlaten in het oosten en het noordoosten van het land. Onder hen ook 910.000 inwoners van de stad Kawasaki. Door de tyfoon was er hevige regenval en krachtige windstoten, waardoor residentiële wijken onder water liepen.

Om 9 uur lokale tijd (2 uur in België) bevond Hagibis zich boven de Stille Oceaan, voor de kust van het noordoosten van Japan. De tyfoon verplaatst zich in noordoostelijke richting aan 60 kilometer per uur met windsnelheden tot 142 kilometer per uur.

Het openbaar vervoer lag in grote delen van het land plat, maar komt inmiddels mondjesmaat op gang. Meer dan 800 binnenlandse vluchten van Japanse luchtvaartmaatschappijen zijn voor zondag geschrapt.

Ongeveer 7,3 miljoen mensen zijn geadviseerd naar veiliger oorden te vertrekken. In Japan kunnen mensen niet verplicht worden geëvacueerd. Honderdduizenden huishoudens zitten nog altijd zonder stroom.