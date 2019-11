23 doden bij Israëlische luchtaanvallen in Syrië ADN

20 november 2019

16u12

Bron: Belga 0 Bij de Israëlische luchtaanvallen van afgelopen nacht op Damascus en omgeving zijn volgens een nieuwe balans van het Syrische Observatorium voor Mensenrechten 23 mensen gedood, onder wie 16 buitenlandse strijders. De aanvallen waren tegen stellingen van het Syrische bewind en Iraanse bondgenoten gericht.

Eenentwintig strijders, onder wie zestien "niet-Syriërs", lieten het leven en twee burgers bezweken aan hun verwondingen, zei de directeur van SOHR (Syrian Observatory for Human Rights). In een eerste balans was sprake van elf gesneuvelde strijders, onder wie zeven buitenlanders.

Gisteren onderschepte de Israëlische raketafweer vier raketten die "Iraanse elementen" volgens het Israëlische leger vanuit Syrië naar het noorden van Israël hadden afgevuurd. Vanochtend stelde het Israëlische leger zich verantwoordelijk voor aanvallen "van grote omvang" op stellingen van het Syrische bewind en de Iraanse Al-Quds Brigades in Syrië.



De Israëlische jachtvliegtuigen troffen volgens het leger een "tiental militaire doelwitten" in Syrië, waaronder militaire depots en commandocentra. "Het was kort en krachtig", zei de woordvoerder van het Israëlische leger, Jonathan Conricus. Het voornaamste doelwit was volgens hem het hoofdgebouw van de Iraanse Revolutionaire Garde in de militaire zone van de internationale luchthaven van Damascus. Het gebouw diende "om het transport van militair materieel van Iran naar Syrië en elders te coördineren", zei de woordvoerder.