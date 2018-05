23 doden bij Israëlische bombardementen: "Nagenoeg alle Iraanse infrastructuur in Syrië getroffen" LVA TT SI

10 mei 2018

01u15

Bron: AD, Belga, ANP, Reuters 825 Het Israëlische leger heeft als reactie op raketaanvallen vanuit Syri ë tientallen Iraanse militaire doelwitten in het land aangevallen. Het leger heeft daarbij "nagenoeg alle militaire infrastructuur van Iran in Syrië getroffen". Dat heeft de Israëlische minister van Defensie Avigdor Lieberman verklaard. "Als de regen op ons valt, dan zal het bij hen stormen", zei hij op een persconferentie. "Ik hoop dat deze episode nu afgesloten is en dat ze het begrepen hebben." B ij de aanvallen kwamen vijf Syrische soldaten en achttien strijders van geallieerde groepen om het leven.

De aanvallen kwamen er als reactie op een Iraanse raketaanval tegen Israëlische stellingen op de Golanhoogten. Er is beperkte schade aan Israëlische posities, gewonden vielen er niet. Volgens legerwoordvoerder Jonathan Conricus zaten de Quds-brigades, de speciale eenheden van de Iraanse Revolutionaire Garde, achter de aanval op de Golan, het bezette gebied tussen Israël en Syrië. "Het Israëlische leger beschouwt deze Iraanse aanval als ernstig", reageerde de luitenant-kolonel, die een tegenaanval aankondigde, zoals gewoonlijk zonder details te geven.

Bijna gelijktijdig berichtten Syrische staatsmedia over Israëlische bombardementen in Syrië. Daarbij zouden meerdere doelwitten in het zuidwestelijke gouvernement Quneitra, dat aan de Golanhoogten ligt, zijn geviseerd. Volgens het officiële persagentschap Sana werden onder meer raketten afgevuurd op de stad Madinat al-Baath, op het Syrische deel van de Golanhoogten.

#BREAKING: Video of the launch of 20 missiles to the Golan Heights #Israel by Iranian forces in #Syria pic.twitter.com/l817xlcKnm Amichai Stein(@ AmichaiStein1) link

Damascus

Kort daarop kwamen er berichten over bombardementen rond de Syrische hoofdstad Damascus. Ook voerde Israël aanvallen met gevechtsvliegtuigen uit op doelen nabij Baath. In een filmpje op de officiële Twitteraccount van het Israëlische leger wordt uitgelegd hoe een mobiele raketlanceerder van de Iraanse Revolutionaire Garde werd uitgeschakeld in Al-Kiswah, op ruim tien kilometer ten zuiden van de hoofdstad.

Volgens het Russische leger gebruikte Israël 28 vliegtuigen en vuurde het 70 raketten af op Iraanse infrastructuur in Syrië. Het ministerie van Defensie in Moskou stelt dat de helft van de raketten werd vernietigd door het Syrische raketafweersysteem, maar de andere helft andere trof hun doel. De luchtaanvallen zouden minstens 23 strijders van het regime van president Bashar al-Assad het leven hebben gekost, stelt het in Groot-Brittannië gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Volgens het centrum kwamen bij de aanvallen vijf Syrische soldaten en achttien strijders van geallieerde groepen om het leven.

De Syrische staatstelevisie meldt dat legerdoelen zijn geraakt waaronder een radarinstallatie en een munitiedepot. Volgens de Israëlische krant Ha’aretz gaat het om de hevigste confrontatie tussen de twee landen sinds 1973. Ook volgens het Israëlische leger gaat het om de grootste aanval ooit die het tegen Iraanse doelwitten heeft ondernomen.

"Grootschalige operatie"

De Israëlische minister van Defensie, Avigdor Lieberman, noemde de operatie "grootschalig" en zei dat bijna alle Iraanse installaties in Syrië geraakt zijn. Lieberman zei vanochtend dat hij hoopte dat Iran de boodschap had begrepen en dat deze zaak hiermee was gesloten. "We hebben bijna de volledige Iraanse infrastructuur in Syrië geraakt. Ze moeten niet vergeten: wie het op ons laat regenen zal een storm oogsten."

Overnight, IDF fighter jets struck dozens of military targets belonging to the Iranian Quds forces in Syrian territory pic.twitter.com/LwBJTMkxYR IDF(@ IDFSpokesperson) link

"Op elk scenario voorbereid"

"Het Israëlische leger wil de situatie niet verder laten escaleren, maar verdere pogingen om Israël aan te vallen, zullen een zware reactie als gevolg hebben", benadrukt Conricus. "We zijn op elk scenario voorbereid." Daarnaast roept Israël het Syrische leger op om zich afzijdig te houden.

Conricus zegt dat het Israëlische leger Rusland op voorhand gewaarschuwd had dat het zou terugslaan.

Vergelding

Dinsdagavond had Israël - vlak nadat Amerikaans president Donald Trump had bekendgemaakt dat de Verenigde Staten uit het nucleaire akkoord met Iran zouden stappen - nog aangekondigd dat het zijn leger op de Golan in staat van paraatheid bracht. Het land zei "ongewone activiteiten van Iraanse troepen in Syrië" te hebben waargenomen. Reservisten werden gemobiliseerd en afweersystemen opgesteld.

Niet lang daarna meldden Syrische staatsmedia en het Syrisch observatorium dat Israël luchtaanvallen had uitgevoerd in de regio Al-Kiswah, niet ver ten zuiden van de hoofdstad Damascus. Volgens het observatorium vielen daarbij vijftien doden, onder wie acht Iraniërs. De Iraanse aanval is mogelijk een vergeldingsactie.

Frankrijk en Rusland roepen op tot kalmte

Na de bombardementen hebben zowel Rusland als Frankrijk Israël en Iran opgeroepen om de kalmte te bewaren op het strijdtoneel in Syrië.

De Franse president Emmanuel Macron roept op tot een "de-escalatie", zo is in zijn omgeving vernomen. Macron vertoeft vandaag in het Duitse Aken, waar hij een belangrijke Europese onderscheiding in ontvangst zal nemen. Later op de dag zal het Franse staatshoofd de gespannen situatie in Syrië bespreken met de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Ook vanuit Rusland, dat net als Iran het regime van de Syrische president Bashar al-Assad steunt, weerklonk een oproep tot "terughoudendheid". "We hebben contacten met alle partijen gehad. We roepen op tot terughoudendheid", zo verklaarde viceminister van Buitenlandse Zaken Mikhail Bogdanov, die zijn "bezorgdheid" uitte over de militaire escalatie.

Bondgenoten

Iran is een van de partijen die het Syrische regeringsleger steunen, net als de Libanese sjiitische beweging Hezbollah en Rusland. Volgens Israël heeft het sjiitische land de voorbije maanden zijn militaire aanwezigheid in Syrië aanzienlijk uitgebouwd.

De Golan werd in 1967 door Israël veroverd op Syrië en later ook geannexeerd. Het heeft een zwaarbewaakte grens met Syrië.