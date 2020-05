23 begrafenisgangers sterven in Mexico nadat ze illegaal gestookte alcohol drinken SVM

13 mei 2020

10u47

Bron: Belga 0 Minstens 23 personen zijn overleden door het drinken van illegaal gestookte alcohol tijdens een begrafenisplechtigheid in de staat Puebla, in het centrum van Mexico. Dat maakten de lokale gezondheidsdiensten bekend.

"Momenteel tellen we 23 doden. We volgen de situatie op de voet. We weten dat de illegaal gestookte alcohol afgelopen weekend geserveerd werd tijdens een begrafenisplechtigheid waarop een tachtigtal personen aanwezig waren", erkennen de autoriteiten.

De massale intoxicatie vond plaats in de stad Chiconcuautla, ongeveer 200 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Mexico-Stad. De patiënten die opgenomen werden op de spoeddienst klaagden over hoofdpijn, misselijkheid en braakneigingen.

“Drink geen alcohol”

"Drink geen alcohol", droeg burgemeester Artemio Hernandez Garrido op aan de inwoners van zijn stad. "Er is illegaal gestookte alcohol op de markt en daarvoor moeten we de verantwoordelijken vinden." De burgemeester ontkende ook dat de golf van overlijdens iets te maken zou hebben met het coronavirus.

Eind april lieten al 21 personen het leven door het drinken van illegaal gestookte alcohol in de staat Jalisco, in het westen van het land.