23.000 kuikens dood aangetroffen op luchthaven van Madrid SVL

08 oktober 2020

17u03

Bron: Belga 4 Ongeveer 23.000 kuikens zijn op een ellendige manier aan hun einde gekomen op de luchthaven van Madrid.

De dieren werden zondag ontdekt, dicht opeengepakt in kisten, in de vrachtterminal van de Adolofo Suarez-luchthaven in de Spaanse hoofdstad. Dat melden verschillende media op gezag van de politie en dierenbescherming.

Zo'n 6.000 dieren waren al dood, 17 000 andere werden nog verzorgd, maar stierven enkele uren later. Circa 3.200 kuikens konden worden gered. “Hier krijg ik kippenvel van”, zegt Carolina Corral, voorzitter van dierenbeschermingsorganisatie ALBA in de Spaanse krant El País. “Zoiets heb ik nog nooit gezien. Het was schokkend. We hebben noch de ervaring, noch de middelen om zoveel kuikens tegelijk te helpen.”

Volgens de politie hadden de kuikens al drie dagen geen eten of water gekregen. De politieagenten die de kuikens vonden, spraken van een sterke geur van ontbinding. Er werd een gerechtelijk onderzoek gestart.