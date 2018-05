22 slachtoffers van Spaanse dictator Franco tientallen jaren na hun dood teruggegeven aan families kg

20 mei 2018

10u23

Bron: Belga 0 In Spanje zijn de overblijfselen van 22 mensen die tijdens de dictatuur van generaal Francisco Franco na de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) omkwamen, teruggegeven aan hun families. Dat gebeurde zaterdag tijdens een ceremonie in Guadalajara, waar een massagraf werd blootgelegd.

In het massagraf liggen vermoedelijk 800 slachtoffers van politiek geweld van het dictatoriale regime van generaal Francisco Franco. Tijdens de ceremonie werden de stoffelijke resten aan de families gegeven in eenvoudige houten dozen, bedekt met een rood fluwelen deken, een witte anjer en een foto van de overledene.

Voor de familie komt er zo een einde van jaren van onzekerheid. De families planden later op de dag nog een echte begrafenis voor hun familieleden.

114.226 lichamen in massagraven

De Association for the Recovery of Historical Memory, de organisatie die zich bezighoudt met het opgraven en identificeren van lichamen die gedumpt werden in een massagraf, heeft 114.226 gevallen gedocumenteerd van mensen die in massagraven in Spanje begraven liggen. Desondanks is van vele doden niet nog altijd niet geweten waar ze liggen.

Om de overgang naar een democratie te vergemakkelijken werd in 1977, enkele jaren na Franco's dood, werd het 'El pacto del olvid' of het 'Pact van het vergeten' goedgekeurd. De amnestiewet schonk genade aan alle politieke misdaden die tijdens de burgeroorlog en de dictatuur van Franco gepleegd werden.

Sindsdien werd er gestreden voor het opgraven van familieleden die gedumpt werden in ongemerkte massagraven. Het massagraf van Guadalajara, waar naar schatting 800 lichamen liggen, is hier een voorbeeld van. Het werd geopend op bevel van een Argentijnse rechter.