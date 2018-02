22 scholieren omgekomen bij busongeval in Nigeria

13 februari 2018

Bron: Belga

In het noorden van Nigeria zijn 22 scholieren en de chauffeur van hun bus omgekomen bij een verkeersongeval. Dat meldt de wegpolitie dinsdag. De buschauffeur verloor de controle over het stuur toen hij een put in de weg probeerde te ontwijken en botste frontaal op een vrachtwagen.