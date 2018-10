22 migranten komen om bij verkeersongeval in Turkije jv aw

14 oktober 2018

10u26

Bron: afp, Belga 1 Tweeëntwintig mensen, onder wie kinderen, zijn in Turkije omgekomen toen een voertuig dat migranten transporteerde van de weg raakte en in een rivierbedding terechtkwam. Dat meldt het persbureau Anadolu. Eerder was er sprake van vijftien doden.

De vrachtwagen kwam volgens voorlopige informatie uit Aydin en was op weg naar Izmir aan de westkust van Turkije, toen het voertuig van de weg raakte. De oorzaak van het ongeval is nog onduidelijk, net als de nationaliteit van de slachtoffers.



De Turkse televise toonde beelden van de uitgebrande truck omringd door de veiligheidsdiensten.

Er zouden ook dertien gewonden zijn gevallen.