22 kinderen sterven bij luchtaanval in Jemen terwijl ze aan het vluchten zijn voor eerder gevallen raket Twee weken geleden nog kwamen 40 kinderen om bij aanval op schoolbus IVI

24 augustus 2018

18u35

Bron: CNN 0 Tweeëntwintig kinderen zijn gisteren omgekomen bij een luchtaanval in het noordwesten van Jemen. Er zijn ook acht volwassenen onder de dodelijke slachtoffers. Ze zijn gestorven terwijl ze aan het vluchten waren voor een eerdere raketaanval van de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid van de Houthi’s.

Bij een eerste luchtaanval in al-Duraihmi, een district in de havenstad Hodeida, zijn vier mensen omgekomen en twee anderen gewond geraakt. Verschillende families zijn daarom met hun kinderen op de vlucht geslagen. Tijdens een tweede aanval met raketten zijn hun wagens geraakt. Dertig mensen hebben die aanslag dus niet overleefd.

Woensdag zijn in al-Duraihmi ook al dertien mensen om het leven gekomen bij luchtaanvallen. De voorbije dagen wordt de regio, gelegen aan de Rode Zee, vaker gebombardeerd omdat de stad Hodeida in handen is van de Houthi's. De coalitie van Saoedi-Arabië wil de rebellen daar verslaan en de stad opnieuw in handen krijgen.

Schoolbus

Eerder deze maand nog zijn 51 mensen, waaronder veertig kinderen, omgekomen bij een luchtaanval op een schoolbus. Saoedi-Arabië beloofde om de aanval te onderzoeken, maar zei wel dat het ging om een “wettige militaire actie”.

E rgste humanitaire crisis

De oorlog in Jemen is de ergste humanitaire crisis in de wereld. Meer dan 22 miljoen mensen - driekwart van de bevolking - hebben dringend hulp en bescherming nodig. De meeste mensen hebben geen toegang tot voldoende voedsel, drinkbaar water en medische hulp. Al meer dan 10.000 mensen zijn omgekomen en naar schatting 40.000 anderen zijn gewond geraakt.

De coalitie van soennitische landen - onder leiding van Saoedi-Arabië en met ook onder andere de Verenigde Arabische Emiraten -, strijdt al sinds 2015 tegen de Houthi- rebellen. Deze coalitie steunt de soennitische president Abd-Rabbu Mansour Hadi, die in 2012 aan de macht is gekomen. De Houthi’s, een sjiitische rebellenbeweging, willen zelf het land in handen houden.