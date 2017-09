22-jarig meisje uit Nederland vermist na Tinderdate Nils de Kruijff

De Nederlandse politie verspreidt deze foto. De 22-jarige au pair Anjelie Basco uit het Nederlandse Loenen aan de Vecht wordt sinds tweeënhalve week vermist. Ze had op de dag van haar vermissing nog een afspraak met iemand die ze op datingsite Tinder had leren kennen. De politie sluit niet uit dat Basco, oorspronkelijk van de Filipijnen, tegen haar wil is meegenomen.

Anjelie vertrok op zaterdag 9 september met het openbaar vervoer richting Amsterdam. Ze had volgens de politie haar paspoort en telefoon bij zich. Om 10.10 uur heeft ze uitgecheckt op Amsterdam Centraal. Later die dag had Anjelie nog contact met vriendinnen via Whatsapp. Op zondag opende ze haar Whatsapp ook nog een paar keer, maar ze stuurde die dag geen berichten.



In de daaropvolgende dagen gebeurde opmerkelijke dingen met haar Facebookpagina. Een aantal vriendinnen werd geblokkeerd en op 14 september is er met het account van Anjelie ingelogd in Frankrijk.



In het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld van RTV Utrecht zegt de politie rekening te houden met alle mogelijke scenario's. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat Anjelie het au-pairwerk te zwaar vond of er meer van had verwacht en daarom is vertrokken. Maar het kan ook zijn dat ze tegen haar wil is weggegaan of meegenomen.



Wie informatie heeft, kan terecht bij de Nederlandse politie.