22 jaar cel voor brein achter aanslag op Amerikaanse ambassade in Benghazi in 2012 Ambassadeur en drie burgers kwamen om het leven

28 juni 2018

03u46

Libiër Ahmed Abu Khatallah (47) is gisteren veroordeeld tot 22 jaar cel voor zijn rol in de terroristische aanslag in 2012 op de diplomatieke missie in Benghazi. Bij die aanslag kwamen de ambassadeur van de Verenigde Staten en drie andere Amerikaanse burgers om. Dat zegt het ministerie van Justitie in een persbericht.

Khatallah werd in juni 2014 opgepakt en naar de VS gebracht, waar hij op zijn proces wachtte voor de rechtbank van eerste aanleg in Washington. Een jury bevond hem in november schuldig na een proces van zeven weken. Hij werd beschuldigd van achttien feiten, maar werd voor het merendeel, waaronder moord, vrijgesproken.

Leider van extreme militie

Het openbaar ministerie beschuldigde hem ervan de aanslag georganiseerd te hebben waarbij ambassadeur Christopher Stevens en drie andere burgers overleden. Ze voerden aan dat hij de leider was van een extremistische militie. In de maanden voor de aanslag probeerde hij aan te zetten tot geweld, tegen de aanwezigheid van de VS in Libië.

Tijdens de aanslag positioneerde hij zichzelf aan de rand van de veiligheidszone rond de ambassade. Hij hield anderen tegen, ook de hulpdiensten, om op de plaats van de feiten te raken.

De jury bevond hem uiteindelijk schuldig aan vier feiten. Het ging onder meer om steun aan terroristen en vernieling van eigendom.