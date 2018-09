22 doden na drinken van vervalste alcohol in Iran, 150 anderen vertonen verschijnselen van vergiftiging bvb

29 september 2018

15u57

Bron: Belga 5 Ten minste 22 mensen zijn de afgelopen tien dagen in verschillende provincies van Iran omgekomen en ruim honderdvijftig anderen met vergiftigingsverschijnselen in het ziekenhuis opgenomen na het drinken van vervalste alcohol. Dat meldde het persagentschap Isna vandaag.

Consumptie van gesmokkelde alcohol is wijdverspreid in Iran, ondanks de voorziene sancties sinds de Islamitische Revolutie van 1979, met name zweepslagen, boetes en gevangenisstraffen. Gesmokkelde alcohol kan soms worden vervalst door "toxische" methanol in plaats van gewone ethanol.