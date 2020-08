21 politieagenten en militairen staan terecht voor verkrachting in Congo kv

26 augustus 2020

20u28

Bron: Belga 0 In Congo staan 21 soldaten en politieagenten terecht voor verkrachting De slachtoffers worden ondersteund door de stichting van de Nobelprijswinnaar en gynaecoloog dr. Denis Mukwege. Dat is uit gerechtelijke kringen vernomen.

Een militaire rechtbank berecht hen sinds maandag in de provincie Zuid-Kivu, zegt majoor Alain Giongenga-Lwanzu, de voorzitter van de rechtbank, aan AFP. Ze worden vervolgd voor "verkrachting en seksueel geweld" gepleegd in de loop van dit jaar in de Ruzizi-vlakte tussen Bukavu en Uvira, in een regio die is gedestabiliseerd door gewapende groepen en banditisme.

Een groep van 23 slachtoffers treedt op als burgerlijke partij. Net als in andere processen van de afgelopen jaren steunt de Panzi-stichting van de Congolese gynaecoloog Denis Mukwege deze vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld.



Mukwege ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 2018 voor zijn werk in reconstructieve chirurgie ten gunste van vrouwelijke slachtoffers van seksueel geweld in de marge van de gewapende conflicten die in de Kivu-regio al bijna 30 jaar woeden. Zijn stichting wil ook juridische ondersteuning bieden aan slachtoffers om de straffeloosheid van krijgsheren te bestrijden.

"Vrouwen van verschillende leeftijden, onder wie een negenjarig meisje, maar ook een jonge jongen" behoren tot de slachtoffers, aldus de Panzi Foundation.

Het proces wil "educatief" zijn om "gewapende mannen ervan te weerhouden daden tegen de wet te begaan, zoals het verkrachten van vrouwen”, zegt kapitein Joseph Nganama, de militaire aanklager. Bovendien wordt de boodschap gegeven dat "burgers hun angst moeten overwinnen en dat ze moeten beseffen dat het leger niet boven de wet staat."

De uitspraak is gepland voor 2 september.