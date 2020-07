21 migranten bij oversteek van Het Kanaal gered

11 juli 2020

Eenentwintig migranten die in drie boten zaterdag Het Kanaal wilden oversteken, werden gered toen ze in de problemen kwamen bij hun plan om Groot-Brittannië te bereiken. Dat heeft de maritieme prefectuur in Pas-de-Calais gezegd.