21 mensen behandeld na vergiftiging Russische ex-spion

08 maart 2018

19u33

Bron: Sky News 1 In totaal kregen 21 mensen een medische behandeling ten gevolge van de vergiftiging van de Russische ex-spion, dat zegt de politiecommissaris van Wiltshire.

"Meerdere mensen werden behandeld, zo'n 21, waaronder de man en de vrouw die werden aangetroffen op de bank", zegt commissaris Kier Pritchard. "Een aantal van hen werden behandeld in het ziekenhuis: ze krijgen bloedonderzoeken, steun en advies."

De enige betrokkenen die momenteel nog steeds in het ziekenhuis verblijven zijn de Russische ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter Yulia, die vermoedelijk het doelwit waren van de vergiftiging met zenuwgas, en politieagent Nick Bailey, die het duo de eerste zorgen toediende.

Professionele aanslag

Welk zenuwgas precies werd gebruikt en door wie is vooralsnog onduidelijk. Twee experts vertelden aan Sky News dat het vermoedelijk vervaardigd werd in een staatslaboratorium. "Het gaat om bestanddelen die zo giftig zijn, dat de enige plaatsen waar ze vermoedelijk vandaan komen, staatslaboratoria zijn", zegt Andrea Sella, expert chemische wapens aan het University College London.

Sella is ervan overtuigd dat het om een erg gerichte aanval gaat: "Het toont echt de mate van straffeloosheid om een wrede boodschap af te leveren aan particuliere individuen, die zegt dat we je eender waar en op eender moment kunnen treffen."

Expert terrorismebestrijding Andy Oppenheimer zegt dat alle bestanddelen van het gif "deel uitmaken van een type chemische stof die specifiek voor oorlogsvoering wordt aangemaakt". "Deze specifieke zenuwstoffen zijn erg giftig en men moet expertise hebben om hen te maken. Je hebt een echt militair labo nodig, je hebt maximale bescherming nodig en wie deze afschuwelijke aanval op deze individuen heeft uitgevoerd moest zichzelf beschermen", verklaart hij. "Als het met een spray was of als het rechtstreeks op de huid werd aangebracht of geïnhaleerd zou worden, dan moet het erg snel gedaan worden, zodat ze snel weg kunnen. Dus ja: ze waren waarschijnlijk erg goed getraind", zegt hij. "Dit lijkt op een professionele aanslag".