21-jarige pervert beloofde 8 miljoen aan tiener die haar beste vriendin voor hem vermoordde Joeri Vlemings

18 juni 2019

12u35

Bron: CNN, Washington Post 2 Cynthia Hoffman (19) werd op 2 juni vermoord bij de Thunderbird-watervallen in Alaska. Zes verdachten staan terecht voor de moord. Onder hen het vermoedelijke brein, de 21-jarige Darin Schilmiller uit Indiana. Hij zou de 18-jarige Denali Brehmer 9 miljoen dollar (8 miljoen euro) beloofd hebben voor de moord op haar beste vriendin, Cynthia Hoffman.

Denali Brehmer, uit Anchorage, had online een relatie aangeknoopt met iemand die zich voordeed als miljonair “Tyler” uit Kansas. In werkelijkheid was zijn naam Darin Schilmiller, kwam hij uit Indiana en was hij helemaal geen miljonair.

Schilmiller had Brehmer 8 miljoen euro aangeboden als ze met video- en fotobewijzen zou afkomen van de moord op Cynthia Hoffman. Volgens gerechtsdocumenten smeedden de twee enkele weken voor de moord op Hoffman al “plannen om iemand in Alaska te verkrachten en te vermoorden”.

De 19-jarige Cynthia Hoffman werd uitgekozen als slachtoffer. Zij werd op 4 juni dood aangetroffen bij de Thunderbird Falls, op een half uur van Anchorage. Brehmer en Kayden McIntosh (16) zouden haar daarheen gebracht hebben onder het voorwendsel dat ze samen een wandelingetje bij de rivier Eklutna zouden maken.

Hoffmans mond was toegeplakt met tape, haar armen en benen vastgebonden. Het was McIntosh die haar zou afgemaakt hebben met een kogel in het achterhoofd. Brehmer stond de hele tijd in contact met Schilmiller en zond hem foto’s en videobeelden van de moordpartij.

Ook de 19-jarige Caleb Leyland uit Anchorage en nog twee minderjarigen zijn aangeklaagd voor medeplichtigheid aan de moord. Brehmer had vier vrienden gerekruteerd met de belofte dat ze een “aanzienlijk deel” van de miljoenen van Schilmiller zouden krijgen. Leyland zou ze 500.000 dollar beloofd hebben voor het lenen van zijn auto om Hoffman te ontvoeren.

Schilmiller zit in voorhechtenis op beschuldiging van kinderporno. Hij zou kinderen van acht jaar misbruikt hebben. Zijn betrokkenheid bij de moordzaak kwam aan het licht nadat er ook pornografische foto’s van minderjarige meisjes op de iPhone van Brehmer werden gevonden. Schilmiller zou Brehmer ook opgedragen hebben hem bewijsmateriaal van verkrachtingen van minderjarigen - iemand van 8 of 9 en iemand van 15 - te sturen.

Alaska heeft om de uitlevering van Schilmiller gevraagd. De vijf andere beklaagden moeten volgende dinsdag voor de rechter verschijnen.

Timothy Hoffman, vader van het slachtoffer, zei op de rechtbank dat zijn dochter een leerachterstand had. Ze was een “engel”, een “papa’s meisje”, getuigde hij.