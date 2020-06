21-jarige man opgepakt in Duitsland die aanslag op moslims wilde plegen ADN

08 juni 2020

10u49

De Duitse politie is een antiterreuronderzoek gestart na het aanhouden van een 21-jarige man die een aanslag op moslims wilde plegen. De man uit de plaats Hildesheim in Nedersaksen zou op internet hebben gedreigd met een aanslag. Hij nam de aanslag op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch in 2019 als voorbeeld.

De man werd zaterdag opgepakt en vastgezet. In zijn woning vond de politie een wapen. Hij moet nu terechtstaan vanwege het financieren van terrorisme, het voorbereiden van een misdaad en illegaal wapenbezit. Volgens bekenden had de verdachte al langer extreemrechtse ideeën. Hij wilde met zijn aanslag wereldwijde aandacht genereren, net als in Christchurch waar 51 mensen werden gedood bij de aanslag. Ook daar had de dader extreemrechtse motieven.