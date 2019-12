2019 minst dodelijke jaar voor journalisten sinds 2003 IB

17 december 2019

06u47

Bron: Belga 0 Van 1 januari tot 1 december 2019 werden 49 journalisten vermoord terwijl ze hun werk aan het doen waren. Daarmee was het voorbije jaar het minst dodelijke in 16 jaar. Dat blijkt vandaag uit het jaarverslag van Reporters Without Borders (RSF).

Bij de doden waren 36 professionele journalisten, 10 niet-professionele en 3 mediawerknemers. Alle slachtoffers werden in hun eigen land gedood, niemand was verslag aan het uitbrengen in het buitenland.

Vergeleken met de gemiddelden van de voorbije decennia is 49 een laag aantal. Het is al van 2003 geleden dat zo weinig journalisten omkwamen. Dat komt vooral door een daling van het aantal journalisten dat gedood werd in gewapende conflicten. In Syrië, Irak, Jemen en Afghanistan kwamen veel minder journalisten om dan andere jaren. In Syrië ging het om tien journalisten, terwijl dat er in de jaren 2012 en 2013 nog respectievelijk 64 en 69 waren. In Jemen vielen er 2 doden onder journalisten, wat er 6 minder zijn dan in 2018. Dat komt echter doordat er minder journalisten verslag uitbrengen van de oorlog, omdat de veiligheidssituatie dat hoe langer hoe minder toelaat. Hetzelfde geldt voor Afghanistan, waar het aantal buitenlandse correspondenten in Kaboel sinds 2014 gehalveerd is. In 2019 lieten 5 journalisten het leven in het land.

Het aantal doden in landen waar geen oorlog is, was in 2019 ongeveer hetzelfde als in de jaren ervoor. Vooral Latijns-Amerika blijft een erg gevaarlijk gebied voor de media, waar dit jaar 14 journalisten gedood werden. In Mexico waren dat er 10, in Honduras twee, en in Colombia werd Mauricio Lezama vermoord toen hij een documentaire maakte over de slachtoffers van de gewapende conflicten in het land. In Haïti werd in oktober een radiojournalist vermoord in Mirebalais.

Toenemende onrust

Volgens Reporters Without Borders maken de toenemende onrust en protesten in vele landen het werk van verslaggevers gevaarlijk. Zo toont bijvoorbeeld de dood van de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee, die doodgeschoten werd tijdens gewelddadigheden in de stad Londonderry, voor RSF hoe gevaarlijk het coveren van momenten van publieke woede kan zijn.

Een andere bedreiging voor journalisten in landen waar geen oorlog woedt is georganiseerde misdaad. Het rapport verwijst onder meer naar Ahmed Hussein-Suale, die in Ghana werd doodgeschoten omdat hij mee de corruptie in het Ghanese voetbal blootlegde.

In tegenstelling tot het aantal vermoorde journalisten blijft het aantal vastgehouden journalisten stijgen. Begin deze maand zaten er over de hele wereld 389 journalisten vast, 12 procent meer dan op hetzelfde moment in 2018. Wereldwijd worden momenteel ook 57 journalisten gegijzeld, wat dan weer ongeveer evenveel is als het jaar ervoor.