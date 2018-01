2017 was duurste jaar ooit voor verzekeraars jv

11u25

Bron: belga 0 AFP Orkaan Harvey was een van de oorzaken van de recordschade wereldwijd. Voor de verzekeraars was 2017 het duurste jaar ooit. Orkanen en andere natuurrampen kostten de sector vorig jaar wereldwijd zo'n 135 miljard dollar, berekende herverzekeraar Munich Re. Verzekeraars dekken traditioneel een deel van hun risico's in bij een herverzekeraar.

De recordschade in 2017 jaar is vooral te wijten aan het verwoestende orkaanseizoen in de Verenigde Staten en de Caraïben. Daar waren in het najaar drie orkanen: Harvey, Irma en Maria. En ook de aardbeving in september in Mexico kostte de verzekeraars veel geld.

De 135 miljard dollar verzekerde schade ligt 5 procent hoger dan de vorige recordjaren 2005 en 2011. Het is bijna driemaal meer dan het gemiddelde van de jongste tien jaar.

De totale schade als gevolg van natuurrampen wordt door Munich Re op 310 miljard dollar geraamd. Dat is het op één na hoogste bedrag en bijna het dubbele van gemiddeld. Maar niet alle schade is dus verzekerd.

In totaal kwamen zo'n 10.000 mensen om bij 710 natuurrampen, luidt het nog. Een kwart van de slachtoffers viel in Zuidoost-Azië, waar men te kampen had met een extreem zwaar moessonseizoen.

"Hoewel heel wat individuele zaken niet direct gelinkt kunnen worden aan de klimaatopwarming, verwachten onze experts toch dat dergelijk extreem weer in de toekomst nog meer zal voorkomen", zegt Torsten Jeworrek van Munich Re aan de Financial Times.