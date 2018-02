2000 jaar oude mummies ontdekt in gigantische tombe in Egypte Jolien Meremans

25 februari 2018

17u40

Bron: RT 11 Ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Caïro is een nieuw massagraf ontdekt. De mummies en artefacten in het graf zijn tot 2000 jaar oud en van grote culturele waarde. Volgens Egypte is dit slechts het begin van een grote nieuwe ontdekking. Het land hoopt door de ontdekking haar toeristisch aanzien te verbeteren.

Oude graven gevuld met doodskisten, mummies en artefacten zijn ontdekt in Egypte. Omdat de site naar verwachting vijf jaar nodig zal hebben om op te graven, voorspellen archeologen dat de gevonden elementen slechts het begin van de ontdekking zijn.

De grote necropolis (of begraafplaats) lag ten zuiden van Caïro, vlakbij de archeologische vindplaats Tuna al-Gabal, waar een groot aantal graven te vinden zijn.

God van maan en wijsheid

"Het is pas het begin van een nieuwe ontdekking", zei de Egyptische minister van antiquiteiten, Khaled al-Anani, zaterdag. "Ik denk dat we minstens vijf jaar nodig hebben om aan de necropolis te werken."

Archeologen begonnen vorig jaar het gebied op te graven. Ze hebben sindsdien tombes gevonden van de priesters van Thoth, de god van de maan en wijsheid.

"Intussen vonden we al acht schachten, acht graven, kisten en minstens veertig stenen doodskisten gemaakt van kalksteen," zei Dr. Mostafa Waziri, secretaris-generaal van de Hoge Raad voor Antiquiteiten. "En ik geloof dat dit een veelbelovend gebied zal worden."

Een van de graven heeft meer dan 1000 beelden en urnen die zijn gegraveerd met hiërogliefen. Die zijn ontworpen om de gemummificeerde organen van een hogepriester van Thoth te houden. De mummie van de priester werd ook ontdekt. Het was versierd met kralen en bronzen platen.

Familieleden

Men gelooft dat de sarcofagen behoren tot de familieleden van de priester. De kisten hadden hiërogliefen van de familienamen erop. Een ander nieuw ontdekt graf bevat beelden van oude priesters, verschillende kisten en andere artefacten.

"Het is nog maar het begin," zei Enany. "We zullen binnenkort een nieuw archeologisch gezicht toevoegen aan Midden-Egypte." Egypte hoopt dat de nieuwste ontdekking de toeristische sector een impuls zal geven, die hoewel de sector is verbeterd, nooit hersteld is tot niveaus die vóór de Arabische Lente in 2011 werden gezien.

Diefstal

De archeologen waren echter niet de eersten die de graven ontdekten. "Helaas bereikten de dieven de graven vóór ons", zei inspecteur Mohamed Ragab. "We hebben alleen puin gevonden, alle mummies die we hebben gevonden zijn bijna vernietigd."