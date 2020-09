200 zeldzame boeken met totaalwaarde van bijna 3 miljoen euro teruggevonden onder valse vloer in Roemenië JOBR

19 september 2020

13u23

In Roemenië zijn ongeveer 200 exclusieve en "onvervangbare" boeken met een totale waarde van bijna 3 miljoen euro gevonden onder een valse vloer. De boeken werden in 2017 gestolen uit een pakhuis in Londen. Het gaat onder meer over eerste edities van Galileo en Newton uit de 16de en 17de eeuw.

De zeldzame boeken werden in januari 2017 gestolen uit een pakhuis in het Britse Feltham, bij Londen. De dieven maakten toen gaten in het dak van het pakhuis en gleden langs koorden naar beneden om de boeken te stelen. Zo ontweken ze sensoren en alarmen. Al snel werd duidelijk dat de criminelen lid waren van een Roemeense misdaadbende.

Van de gestolen boeken was geen enkel spoor. Tot ze woensdag werden teruggevonden onder een valse vloer op het Roemeense platteland. Agenten ontdekten de buit na een huiszoeking. De schat bevat zeldzame versies van Dante en schetsen van de Spaanse schilder Francisco Goya. Ook titels van Galileo en Isaac Newton die dateren uit de 16e en 17e eeuw werden teruggevonden. “Deze boeken zijn buitengewoon waardevol. Ze zijn onvervangbaar en van groot belang voor het internationale culturele erfgoed”, zei Andy Durham van de Londense politie.

In totaal werden 45 huiszoekingen gedaan in het Verenigd Koninkrijk, Roemenië en Italië om de historische werken terug te vinden. Dertien mensen zijn aangeklaagd, waarvan er al twaalf schuld hebben bekend.