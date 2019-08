200 reddingswerkers bevrijden geknelde Cambodjaan (28) na 4 dagen uit rotsformatie jv

08 augustus 2019

09u57

Bron: ap 0 Sum Bora, een Cambodjaan van 28, raakte gekneld tussen de rotsen in de jungle en werd pas bijna vier dagen later gered. Bora was uitwerpselen van vleermuizen aan het sprokkelen, toen het misliep.

Uitwerpselen van vleermuizen worden in Cambodja gebruikt als meststof. Arme boeren halen er een aanvullend inkomen uit. Toen Bora er zondag ging verzamelen in de wildernis van de berg Chakry, liet hij zijn zaklamp vallen in een holte tussen de rotsen. Hij probeerde ze te recupereren, maar kwam geklemd te zitten tussen de stenen.

Omdat Bora na drie dagen nog altijd niet teruggekeerd was naar huis ging zijn ongeruste familie zelf op zoek naar hem. Het was zijn broer die hem vond in de jungle in de provincie Battambang, en de hulpdiensten verwittigde. Zo’n 200 reddingswerkers probeerden Sum Bora los voorzichtig te wrikken door de blokkerende rotsstukken weg te halen. De hele operatie duurde tien uur. Rond 18 uur gisteren was Bora eindelijk uit zijn benarde situatie bevrijd. Hij was erg verzwakt en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Cambodja is een van de armste landen ter wereld. Meer dan een derde van de 15,2 miljoen bewoners leeft in armoede, volgens een VN-rapport van vorig jaar.