200 miljoen eieren teruggeroepen in de VS wegens mogelijke salmonellabesmetting kg

16 april 2018

14u03

Bron: Belga 2 In de VS worden in totaal ruim 206 miljoen eieren teruggeroepen uit vrees voor een salmonellabesmetting. Volgens de Amerikaanse voedselautoriteit FDA zijn 22 mensen ziek geworden door de eieren, zo melden Amerikaanse media.

De eieren werden verspreid in negen Amerikaanse staten en worden onder meer verkocht in winkels van Walmart en Food Lion, onderdeel van Ahold Delhaize. De probleemeieren zouden afkomstig zijn van een bedrijf uit Hyde County in North Carolina waar meer dan 3 miljoen hennen dagelijks 2,3 miljoen eieren produceren.