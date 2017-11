200 Catalaanse burgemeesters zakken morgen af naar Brussel

Redactie

12u36

Bron: belga.be

REUTERS Archiefbeeld van 27 oktober 2017. Catalanen komen op straat in Barcelona.

Morgen komen tweehonderd Catalaanse burgemeesters naar Brussel om uitleg te geven over de toestand in Catalonië. Dat bericht de Catalaanse krant La Vanguardia. Bedoeling is om uit eerste hand informatie te geven over wat er momenteel in de regio gebeurt, onder meer over het opsluiten van regeringsleden en de toepassing van het beruchte grondwetsartikel 155.