200 Catalaanse burgemeesters bezoeken Brussel, ook tegenstanders roeren zich in hart van Europa

14u22

Bron: ANP, Belga 3 EPA De Catalaanse burgemeesters voor het gebouw van de Europese Commissie. Vanmiddag zijn een tweehonderdtal burgemeesters uit de Spaanse regio Catalonië aangekomen in Brussel. Ze zijn hier om de toestand in hun regio aan Europese politici uit te leggen en het standpunt van de separatisten te verdedigen. Ze betuigen daarmee hun steun aan de afgezette Catalaanse regering, waarvan minister-president Carles Puigdemont en vier minister in ons land verblijven, en klagen het optreden van de Spaanse regering, het gerecht en de politie aan.

Omstreeks 14 uur stapte een honderdtal burgemeesters van de in totaal 900 gemeenten in Catalonië van de bus in het hart van de Europese wijk. Ze zijn naar Brussel afgezakt om hun solidariteit te betuigen met de afgezette regering van Puigdemont, die wordt beschuldigd van onder meer rebellie en het uitroepen van de onafhankelijkheid. Acht gewezen ministers zitten al in een Spaanse cel.

De politieke groepsreis is een initiatief van de Vereniging van Gemeenten voor Onafhankelijkheid (AMI) en van de Vereniging van Catalaanse Gemeenten (AMC). "Zevenhonderd Catalaanse burgemeesters riskeren in de komende dagen en weken vervolgd te worden omdat ze voor de onafhankelijkheid zijn", zegt Europees parlementslid Jordi Solé, die eveneens burgemeester is van de gemeente Caldes de Montbui.

"We zijn naar Brussel gekomen om uit te leggen wat er ons boven het hoofd hangt. Nochtans heeft onze regering enkel het verzoek van de Catalaanse kiezers gevolgd. Wij hoopten met het referendum op een dialoog, in de plaats daarvan kregen we echter politiegeweld en vervolgingen", aldus Solé.

De Catalaanse vertegenwoordiging hoopt dat Europa zich eindelijk ferm uitspreekt over de gebeurtenissen in Spanje. "Wij Catalanen hebben altijd in de Europese zaak geloofd en wij hebben ook onze rechten. Door wat nu gebeurt, voelen we ons echter in de steek gelaten. De uitspraken van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker dat de Spaanse regering enkel de wet volgt, maken de ontgoocheling enkel nog groter. Maar het is niet nieuw dat de belangrijkste Europese instellingen altijd al aan de kant van Madrid hebben gestaan."

Volgens Ramon Tremosa i Balcells, Europees parlementslid binnen de Alde-fractie, verzaakt de Europese Unie aan de twee belangrijkste basisprincipes. "Wij eisen van de Europese Unie dat ze haar eigen verdragen respecteert. Het optreden van de Spaanse regering en de vervolgingen door het gerecht gaan in tegen het recht op vrije meningsuiting en het recht op vergadering. Bovendien treedt de overheid ook het verbod op militair geweld tegen de eigen bevolking met voeten."

Om 17 uur houden de Catalaanse burgemeesters een persconferentie in de kunstencentrum Bozar.

Ook tegenstanders laten zich horen

Aan de andere kant van het Schumanplein, gescheiden door het rondpunt, verzamelden een dertigtal pro-Spaanse betogers. Ondanks wat heen-en-weergeroep, bleef alles rustig.

De vereniging Ondernemers van Catalonië ijvert vandaag in het Europese regeringscentrum "voor juridische stabiliteit voor Catalonië in het kader van de Spaanse grondwet en van de Europese Unie." Al circa 2.000 Catalaanse ondernemingen hebben hun hoofdkwartier uit de regio weggehaald als gevolg van de hevige crisis rond het onafhankelijkheidsreferendum en de daaraan verbonden onafhankelijkheidsverklaring van de intussen door Spanje afgezette Catalaanse minister-president Carles Puigdemont.

Puigdemont

De voormalige Catalaanse premier Carles Puigdemont is met enkele ex-ministers naar Brussel uitgeweken en Spanje heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze zijn onder voorwaarden op vrije voeten. De raadkamer van de rechtbank in Brussel bepaalt op 17 november of de Catalaanse ex-bewindslieden moeten worden uitgeleverd aan Spanje, waar hen een gevangenisstraf boven het hoofd hangt.

