200.000 mensen betogen in Barcelona tegen proces Catalaanse separatisten FVI

16 februari 2019

20u00

Bron: Belga 0 Zowat 200.000 mensen zijn zaterdag in Barcelona op straat gekomen om hun ongenoegen te uiten over het proces tegen twaalf Catalaanse onafhankelijkheidsleiders. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Een van de sprekers op de betoging had het zelfs over een opkomst van 500.000 mensen.

Heel wat manifestanten hadden de Catalaanse vlag bij zich. Anderen hadden spandoeken of borden mee met opschriften als "vrijheid voor de politieke gevangenen" en "zelfbeschikking is geen misdaad".

In Madrid is dinsdag een proces van start gegaan tegen twaalf separatistische politici die Catalonië van de rest van Spanje wilden afscheiden. Ze worden aangeklaagd voor rebellie, verduistering van overheidsgeld en ongehoorzaamheid. Op 1 oktober 2017 hadden ze, ondanks een verbod van het Spaans Grondwettelijk Hof, een referendum over de onafhankelijk georganiseerd. Op 27 oktober riepen ze eenzijdig de Catalaanse onafhankelijkheid uit.

Bij afwezigheid van de toenmalige Catalaanse regeringsleider Carles Puigdemont, die nog altijd in België in ballingschap verblijft, is gewezen viceminister-president Oriol Junqueras de hoofdbeklaagde op het proces. Hem hangt de zwaarste straf boven het hoofd, namelijk 25 jaar cel.

Meer over politiek