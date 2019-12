20 paarden uit zelfde kudde doodgeschoten in Kentucky: “Een slagveld”

mvdb

24 december 2019

19u14

Bron: UPI - WYMT

0

De politie in het Amerikaanse Floyd County (Kentucky) spoort de onbekende(n) op die 20 paarden uit dezelfde kudde heeft doodgeschoten. De eerste melding over een veertiental gedode dieren dateert van 16 december, nog eens zes kerkassen zijn afgelopen zondag met een kogel in het hoofd aangetroffen. “Een slagveld voor paarden”, luidde de omschrijving van het plaatselijke dierenasiel dat instaat voor de verzorging van de dieren.