20 ouders met elkaar op de vuist tijdens kinderfeestje in Nederland Miranda van Houtum Erik Luiten KV

01 december 2019

00u22

Bron: AD.nl 0 In het Nederlandse Vught zijn zo’n twintig volwassenen gisterenmiddag met elkaar slaags geraakt tijdens een kinderfeestje in een indoorspeeltuin. Drie politie-eenheden kwamen ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen.

Wijkagent Marcel de Rouw, meldt dat hij meerdere meldingen ontving van een vechtpartij tussen volwassenen tijdens een kinderfeestje in de Vughtse indoor speelhal KidsPlaza. Aanleiding zou “bemoeienis van ouders over elkaars kinderen zijn”, vertelt hij. “De sfeer was gespannen”, zegt de wijkagent. “Uit voorzorg hebben we het snel opgeschaald. Vooral vanwege de kinderen. Dan ben je extra voorzichtig maar gelukkig was het snel weer rustig.”

Ooggetuige

Volgens een vader van vijf kinderen die de vechtpartij vanaf een afstandje volgde, ontstond het tumult omdat een moeder het kind van een ander sloeg. “Verder weet ik het niet precies”, zegt de man die niet bij naam genoemd wil worden. “Er werd omgeroepen dat iedereen rustig moest blijven. De medewerkers hebben goed gehandeld.” Dat ouders met elkaar op de vuist gaan in een kinderspeelplaats kan uiteraard niet door de beugel, “maar dit kan overal gebeuren. Ook langs de lijn bij een voetbalveld. Er is geen tolerantie meer”, merkt hij op.

Onder de indruk van de vechtpartij zijn de kinderen niet. “We zijn niet bang geweest en komen zeker nog een keer terug. Iedereen mocht een cadeautje uit de ‘schatkist’ kiezen”, vult één van zijn kinderen aan.

Speelhal vroegtijdig gesloten

Een deel van de groep vechtende ouders is uiteindelijk weggegaan. Een ander deel is gebleven en ging in gesprek met de politie. Zover bekend zijn er geen gewonden. Er werd nog niemand aangehouden, maar volgens de wijkagent kan dit nog gebeuren. Het politieonderzoek is nog lopende.

De medewerkers van indoorspeeltuin KidsPlaza mogen niet op het incident reageren. De manager is niet bereikbaar. Het speelparadijs werd naar aanleiding van de vechtpartij ontruimd en sloot vroegtijdig de deuren.