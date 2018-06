20 miljoen dollar kosten, een kamer met meerdere deuren en meer: alles wat u moet weten over de top tussen Donald Trump en Kim Jong-un Robbe van Lier

11 juni 2018

10u35

Bron: Belga, ANP, Sky News, Time, New York Times, de Volkskrant 0 Morgen vindt de langverwachte ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un plaats in Singapore. Hieronder vindt u alles wat u moet weten over die unieke ontmoeting.

Waarom is deze top historisch?

De ontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un is historisch omdat het de eerste keer is in de geschiedenis dat de regerende president van de Verenigde Staten en de leider van Noord-Korea elkaar ontmoeten. Opmerkelijk ook, omdat beide landen op dit moment géén diplomatieke banden hebben en officieel zelfs nog in oorlog zijn met elkaar.

Waar en wanneer ontmoeten ze elkaar?

Trump en Kim Jong-un zullen elkaar ontmoeten in Singapore om 9 uur 's ochtends lokale tijd, dat is 3 uur 's nachts in België. Ze ontmoeten elkaar op het eiland Sentosa, in hotel Capella, een luxueus resort met 112 kamers en twee presidentiële suites. Eén van die presidentiële suites - kostprijs 7.000 euro per nacht - wordt mogelijk de plaats waar Trump en Kim Jong-un elkaar ontmoeten.

Een niet onbelangrijke vereiste voor de ruimte waar het Amerikaanse en Noord-Koreaanse staatshoofd elkaar ontmoeten, is dat ze meerdere ingangen heeft. Het is namelijk not done dat een van de twee leiders al aanwezig is in de ruimte en moet 'wachten' op de andere. Daarom moeten ze allebei tegelijkertijd via een andere ingang de ruimte kunnen betreden.

Hoe wordt de top georganiseerd?

De top begint volgens een bron in het Amerikaanse kamp met een persoonlijke ontmoeting tussen de twee, die ongeveer twee uur moet duren, een "plusvariant van een kennismakingsgesprek", aldus nog diezelfde bron. Uiteindelijk kan de top uitlopen tot het begin van de middag, maar om 14 uur lokale tijd zou de terugvlucht van Kim Jong-un al gepland staan, zeggen anonieme bronnen. Voor de Noord-Koreaanse leider is het trouwens zijn verste reis ooit.

Voor de ontmoeting worden - uiteraard - enorme veiligheidsmaatregelen genomen. De zones rond de hotels waar de ontmoeting doorgaat en waar beide staatshoofden verblijven, zijn afgesloten als speciale veiligheidszones, met zowel zwaarbewapende agenten als militairen die moeten instaan voor de veiligheid. Singapore heeft daarnaast extra manschappen ingehuurd om de veiligheid te garanderen: Ghurka’s, Nepalese elitetroepen.

De historische ontmoeting wordt natuurlijk door media vanuit de hele wereld gevolgd. Zo worden liefst 3.000 journalisten verwacht om de top te verslaan. Zij worden ontvangen in het centrum van Singapore, in de F1 Pit Building.

Wie betaalt voor deze topontmoeting?

De kosten voor de top tussen Trump en Kim Jong-un lopen dan ook aanzienlijk op. Volgens schattingen zal de rekening in totaal zo'n 20 miljoen dollar bedragen. Zoals de traditie het wil, zal het gastland - in dit geval dus Singapore - de logisitieke en veiligheidskosten op zich nemen. Wie de rest van de (verblijfs)kosten zal betalen, is voorlopig onduidelijk.

Wel zeker is dat Noord-Korea zo weinig mogelijk wil betalen. Waarschijnlijk zullen Zuid-Korea en/of de Verenigde Staten de kosten voor bijvoorbeeld het verblijf van de Noord-Koreaanse delegatie op zich nemen. Net zoals Zuid-Korea eerder al betaalde voor de ontmoeting tussen Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in.

Wie nemen de twee staatshoofden mee?

Trump en Kim Jong-un komen natuurlijk niet alleen naar Singapore. Beide heren nemen een uitgebreide delegatie mee in hun zog. Voor de Amerikaanse president bestaat die al zeker uit zijn minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, die eerder al twee keer naar Noord-Korea afreisde om de top voor te bereiden, zijn stafchef John Kelly en zijn nationale veiligheidsadviseur John Bolton. Wie er zeker niét bij zal zijn is first lady Melania Trump. Ook vice-president Mike Pence en minister van Defensie James Mattis blijven beiden in de Verenigde Staten.

Aan Noord-Koreaanse zijde is het nog onduidelijk wie hun leider zal vergezellen bij de ontmoeting met Trump. In het verleden speelden onder meer Kim Yo Jong, de zus van Kim Jong-un en Kim Yong Chol, die bekeken wordt als de rechterhand van de Noord-Koreaanse leider, een belangrijke rol. Ook Ri Yong Ho, de minister van Buitenlandse Zaken van Noord-Korea zou aanwezig kunnen zijn bij de historische top.

Waarover zullen Trump en Kim Jong-un het hebben?

Het lijkt zeker dat de Amerikaanse president verder wil inzetten op de denuclearisatie van Noord-Korea. In aanloop naar de top schreef Trumps buitenlandminister Mike Pompeo op Twitter dat zijn land inzet op de "volledige, verifieerbare en onomkeerbare denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland". In lijn daarmee wil de VS Noord-Korea ook afstand doen nemen van biologische en chemische wapens.

Daarnaast komen mogelijk ook het respecteren van de mensenrechten en de lokale verhoudingen en spanningen tussen Noord-Korea, Japan en Zuid-Korea aan bod. Al vrezen sommige waarnemers dat Trump die onderwerpen niét zal aansnijden. Zelf heeft de Amerikaanse president al gezegd dat er mogelijk meerdere ontmoetingen nodig zullen zijn om zijn doelen te bereiken.

Kim Jong-un van zijn kant komt, zo verwachten waarnemers, met een waslijst aan wensen aan de onderhandelingstafel. Zo wil hij iets doen aan de Amerikaanse en internationale strafmaatregelen tegen zijn land, hoopt hij de banden tussen zijn land en de Verenigde Staten te normaliseren, de economie in zijn land aan te wakkeren door investeringen aan te trekken, veiligheidsgaranties voor zijn land te krijgen en net géén gesprek over mensenrechten te moeten voeren.

Zeker is dat Trump de ontmoeting wil aangrijpen om aan te tonen dat hij in staat is tot iets wat geen van zijn voorgangers is gelukt. Experten wijzen er echter op dat het succes van deze top afhangt van de concrete maatregelen die er uit volgen.