20.000 migranten omgekomen in Middellandse Zee sinds 2014 TT

06 maart 2020

17u55

Bron: Belga 0 Meer dan 20.000 migranten zijn sinds 2014 omgekomen in de Middellandse Zee. Dat zegt de Internationale Migratieorganisatie (IOM) in Genève.

De recentste massaverdrinking dateert van begin februari. Een boot met zeker 91 migranten aan boord raakte toen vermist ten noorden van de Libische stad Garabulli, zegt de VN-organisatie. "Het feit dat we deze grimmige nieuwe mijlpaal hebben bereikt, versterkt het standpunt van de IOM dat we de capaciteit van de reddingsdiensten in de Middellandse Zee moeten uitbreiden", zegt Frank Laczko, hoofdanalist migratie van de IOM, in een persbericht.

Sinds begin februari waren er opnieuw een tiental dodelijke slachtoffers. Zo spoelden vorige week drie lichamen aan op een Tunesisch strand.

Al 211 slachtoffers in 2020

Tussen januari en nu zijn ongeveer 14.000 migranten via de westelijke, centrale en oosterse routes de Middellandse Zee overgestoken naar Europa. Zeker 211 kwamen daarbij om of raakten vermist. Vorig jaar waren er ongeveer 100.000 migranten en kwamen 1.885 van hen om op zee.

Het aantal dodelijke slachtoffers is afgenomen sinds 2016, toen er nog 5.000 doden vielen. Maar proportioneel is het aantal doden toegenomen op de centrale route naar Italië en de westelijke route naar Spanje.