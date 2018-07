20.000 euro opgehaald voor begrafenis van in de steek gelaten transgenderjongen Arne Adriaenssens

19 juli 2018

15u09

Bron: NBC 0 Een crowdfundingsactie voor een 22-jarige transgenderjongen die uit het leven stapte, leverde al 20.000 euro op. De ouders van de jongen keken niet naar hem om waardoor een schoolgenoot besloot hem op deze manier een waardig afscheid te geven.

Daine Grey (22) kende in zijn jonge leven al heel wat tegenslag. Toen hij 16 jaar oud was, scheidden zijn ouders waarna hij alle contact met hen verloor. Doorheen de jaren voelde hij zich ook minder en minder thuis in zijn lichaam. Grey werd als meisje geboren, maar voelde zich meer een jongen. In september plaatste hij eindelijk de bevrijdende post op Facebook.

“Ik denk dat dit mijn grote ‘openbare’ coming out is. […] Dus … ik ben een trangender. Dat betekent dat ik me identificeer met een ander geslacht dan hetgene dat me bij de geboorte was toegewezen. Voor zij die het niet weten: Ik ben ook homo, dat is een ding. [...] Hopelijk verlies ik hier niet te veel vrienden en familie mee.”

Maar ook het nieuwe leven van Grey bleek niet over een leien dakje te gaan. Op 2 juli werd de last op zijn schouders hem te zwaar waarna hij een punt zette achter zijn leven.

"Geef Daine zijn waardigheid"

Lady Katerina, de voorzitster van de holebi-vereniging op Grey’s school, was erg aangedaan door het zinloze overlijden. Haar hart brak dan ook toen ze twee weken na het tragische voorval ontdekte dat het lichaam nog steeds niet door zijn familie was opgeëist. Het lag nog steeds in het mortuarium en de familie was nog niet langsgekomen.

Ze richtte meteen een crowdfundingsactie op om haar schoolgenoot een waardig afscheid te geven. “Onze holebi-gemeenschap is één van haar stralende sterren verloren”, schreef ze op haar GoFundMe-pagina. “We moeten samenwerken om geld op te halen voor Grey’s begrafeniskosten. […] Alstublieft, help de liefde te delen en geef Daine zijn waardigheid.”

Amper twee dagen later staat de teller al op 23.270 dollar (20.000 euro). Ruim boven de 17.000 dollar waar Lady Katerina naar op zoek was. Ze organiseert nu samen met de holebi-vereniging een begrafenis voor de jongen.

6 jaar geen contact

NBC contacteerde ook de ouders van Daine. Moeder Stephanie zegt dat ze al 6 jaar niets meer van haar zoon hoorde. Ze had ontdekt dat hij transgender was toen hij twee weken voor zijn dood het bericht op Facebook postte.

Wat het niet afhalen van het lichaam betrof, zei ze dat Daine’s vader dat ging doen. Het gewezen koppel heeft geen contact meer waardoor de moeder niet zou geweten hebben dat dat nooit gebeurd was. De vader zelf was niet beschikbaar voor commentaar.

Stephanie belde ondertussen met Lady Katerina. Ze werken nu intensief samen om hun zoon en vriend een waardig afscheid te geven.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.