20 000 dode zeevogels spoelen aan langs Nederlandse kust: link met verloren containers?

06 februari 2019

16u32

Bron: BBC News 2 Wetenschappers proberen uit te vinden waarom er de afgelopen weken zo’n 20.000 dode zeekoeten langs de Nederlandse kust zijn aangespoeld.

De vogels waren allemaal uitgemergeld en er wordt gevreesd dat ze het slachtoffer zijn geweest van de verloren lading van het MSC Zoe containerschip, waarvan zo’n 345 containers in zee zijn gevallen tijdens een storm.

Het slechte weer mag dan wel de toegang tot voedsel van de zeevogels bemoeilijken, maar dan zou het probleem zich niet enkel beperken tot de Nederlandse kust, volgens Mardik Leopold, zeevogeldeskundige van de Universiteit van Wageningen.

Hoewel de zeekoeten misschien plastic pellets hebben ingeslikt, is een lekkage van paraffine of palmolie wellicht waarschijnlijker. Op het eiland Terschelling, waar veel containers van de MSC Zoe zijn aangespoeld, werd ook paraffine op de stranden gevonden.

Tientallen zeekoeten werden gered en worden verzorgd in een aantal centra, waar velen worden gevoed met buizen, omdat ze zo zwak zijn. “We hebben er zeven gewassen, maar de andere vier moeten aankomen voordat we ze een wasbeurt kunnen geven”, zegt Hetty Sinnema van het Fûgelhelling centrum. Volgens haar ligt het probleem in hun darmen, maar ze vindt het nog te vroeg om het containerschip de schuld te geven van de ramp.

De MSC Zoe verloor begin januari zeker 345 containers en niet 291, zoals aanvankelijk werd gemeld. Het verlies van de containers gebeurde op de Noordzee, een deel van de lading spoelde aan op de Nederlandse kust.

