20.000 betogers voor vrijlating gevangenen Moskou nla

29 september 2019

16u42

Bron: ANP 0 Duizenden mensen hebben in de Russische hoofdstad Moskou gedemonstreerd voor de vrijlating van politieke gevangenen. Met de door de autoriteiten goedgekeurde demonstratie, zette de liberale oppositie vandaag de protesten van afgelopen zomer voort.

De Kremlin-criticus Alexej Navalni was ook aanwezig. Demonstranten riepen op tot "vrijheid voor iedereen" en riepen de autoriteiten op om de demonstranten die de afgelopen weken zijn gearresteerd vrij te laten.

In juli en augustus waren er herhaaldelijk protesten in Moskou tegen de uitsluiting van tientallen prominente oppositieleden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Bij niet toegestane acties nam de politie duizenden mensen in hechtenis. Hoewel de meesten snel werden vrijgelaten, werden verschillende anderen veroordeeld tot een gevangenisstraf.

De Russische politie schatte het aantal deelnemers aan het protest vandaag op ongeveer 20.000, zei persbureau Interfax.