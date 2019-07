2 vrouwen uit Chicago die zich inzetten tegen wapengeweld neergeschoten kv

31 juli 2019

03u51

Bron: ABC, NBC 0 Twee vrouwen uit Chicago die zich inzetten voor de strijd tegen wapengeweld en misdaad in hun buurt, werden vorige week doodgeschoten vanuit een voertuig. Dat maakte de vrijwilligersorganisatie waarvan ze deel uitmaakten bekend.

Chantell Grant (26), een moeder van drie kinderen, en Andrea Stoudemire (36), moeder van vier, deden beide vrijwilligerswerk voor Mothers/Men Against Senseless Killings (MASK). Ze namen deel aan burgerpatrouilles in hun wijk om wapengeweld in de streek af te schrikken.

Vrijdagavond, kort voor 22 uur ‘s avonds, stopte een blauwe wagen nabij de hoek waar de MASK-vrijwilligers zich vaak verzamelen. Vanuit de auto opende iemand het vuur op een menigte, deelt de politie van Chicago mee. “De ironie dat ze doodgeschoten werden tijdens een van deze burgerpatrouilles is erg verontrustend”, zegt politiewoordvoerder Sally Brown.



Grant en Stoudemire werden geraakt door meerdere kogels en stierven in het ziekenhuis. Twee andere mensen uit de menigte werden ook neergeschoten. Een 58-jarige man liep lichte verwondingen op nadat hij op de grond viel en een 30-jarige man begaf zich later zelf naar de spoeddienst met een schotwonde in de arm.

Genoeg is genoeg. Ik ben het zat om bang te zijn. Tamar Manasseh, oprichter van Mothers/Men Against Senseless Killings

De autoriteiten tasten voorlopig nog in het duister over het doelwit of het motief van de schietpartij. Er werd nog niemand gearresteerd. “We hebben geen bewijs dat suggereert dat de vrouwen de doelwitten waren”, zegt politiewoordvoerder Anthony Guglielmi, die de moorden “zinloos” noemt.

“Dat moeders doodgeschoten worden op een plek waar moeders op zoek gaan naar veiligheid en contact met elkaar. Ik neem dat op als een persoonlijke bedreiging”, zegt Tamar Manasseh, de oprichter van MASK. “Want als ze achter een van ons aankomen, kan je maar beter aannemen dat ze het op ons allemaal gemunt hebben.” Grant was een “toegewijde moeder”, zegt Manasseh. Stoudemire was “iemand die het opnam voor andere jonge vrouwen in de gemeenschap, zelfs als ze hen niet kende”. “Dit is onaanvaardbaar”, aldus de vrouw. “Genoeg is genoeg. Ik ben het zat om bang te zijn.”

Dit jaar vonden in Chicago al meer dan 1190 schietpartijen plaats. Daarbij vielen 1530 slachtoffers, vertelde een woordvoerder van de politie aan NBC News.