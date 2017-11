2 op 3 Amerikanen vinden dat Trump "weinig tot niets" gepresteerd heeft, een jaar na verkiezing mvdb

23u19

Bron: Belga 4 Photo News Een jaar na zijn verkiezing in het Witte Huis vindt twee derde van de Amerikanen dat Donald Trump "weinig of niets" gepresteerd heeft, zo geeft een peiling aan die zondag gepubliceerd werd door de krant The Washington Post en de tv-zender ABC News.

Volgens de peiling vindt 59 procent van de ondervraagden dat de Amerikaanse president, die op 8 november 2016 verkozen werd en op 20 januari in functie trad, zijn werk niet goed doet, terwijl slechts 37 procent meent dat hij goed bezig is.

Het is het slechtste resultaat voor een staatshoofd in dit stadium van zijn mandaat in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten, schrijft de krant.

Voor 65 procent van de ondervraagden doet de Republikeinse miljardair "weinig of niets", terwijl hij voortdurend opschept over zijn resultaten.