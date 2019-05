2 miljoen Afghaanse kinderen ondervoed redactie

24 mei 2019

16u53

Bron: ANP 1 Honger bedreigt zo'n 2 miljoen kinderen jonger dan vijf in Afghanistan. Die alarmerende cijfers heeft Unicef bekend gemaakt.

In Afghanistan zijn 2 miljoen kinderen onder de vijf jaar ondervoed. Van 600.000 onder hen is de toestand heel ernstig. Afghanistan komt met die verontrustende aantallen in het rijtje met Jemen en Zuid-Soedan, waar eveneens grote hongersnood heerst. Dat heeft UNICEF vrijdag bekendgemaakt.

Het Kinderfonds van de Verenigde Naties zegt in 2018 275.000 Afghaanse kinderen voedsel te hebben verstrekt via 1300 klinieken. Dit jaar zijn onder meer door gebrek aan fondsen en het oorlogsgeweld pas 73.000 minderjarigen bereikt. Door de grote droogte is het aantal gevallen van ondervoeding onder de kwetsbaarste jongeren met zeker 25 procent toegenomen. Volgens de laatste analyses is de situatie in 22 van de 34 Afghaanse provincies alarmerend.