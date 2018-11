2 maanden na verkiezingen faalt ook Zweedse Centrumpartij in regeringsvorming: voorlopig onduidelijk hoe het verder moet AW

22 november 2018

13u37

Bron: Belga 0 Annie Lööf, leider van de Zweedse Centrumpartij, geeft haar pogingen op om een nieuwe regering te vormen. Als reden daarvoor wijst ze op de bestaande verschillen tussen de belangrijkste politieke formaties.

"In de onzekere parlementaire situatie die we hebben, moet één zijde de andere tolereren om een oplossing voor de regering te verkrijgen. Momenteel zijn de omstandigheden daar niet gunstig voor", aldus Lööf. Volgens haar willen noch de sociaaldemocraten, noch de conservatieven een regering steunen die ze niet leiden.



Geen meerderheid

Na de verkiezing van 9 september slaagde niemand erin een meerderheid in het parlement te behalen. Zowel het centrumrechtse als het centrumlinkse blok behaalde rond de 39 procent. De extreemrechtse Zweden Democraten kwamen uit op 17,5 procent.

Parlementsvoorzitter Andreas Norlen gaf Lööf vorige week de opdracht een manier te zoeken om een nieuwe regering te vormen. Ze was al de derde partijleider die een poging waagde. Eerder faalden ook Ulf Kristersson, leider van de conservatieven, en Stefan Löfven van de sociaaldemocraten. De Zweden Democraten kunnen het verschil maken, maar de andere partijen hebben uitgesloten met hen samen te werken.



Voorzitter Norlen zal vrijdag bekendmaken hoe het verder moet.