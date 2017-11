2 jaar cel voor Nederlandse jihadverdachte Laura H., maar ze moet niet terug naar de gevangenis ADN

14u43

Bron: ANP 4 RV De Nederlandse jihadverdachte Laura H. (22) is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot twee jaar celstraf, waarvan dertien maanden voorwaardelijk. Omdat zij al een jaar in voorarrest heeft gezeten, hoeft zij niet meer terug de cel in. De straf is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

De rechtbank in Rotterdam vindt bewezen dat H. schuldig is aan voorbereidingshandelingen voor het plegen van terroristische misdrijven. De rechtbank acht niet bewezen dat ze lid was van de radicaalislamitische terreurgroep IS. Van dat verwijt is ze vrijgesproken. De rechtbank vindt dat er wel sprake was van burgerschap van IS.

Het OM vond dat H. vanwege haar bijdrage op de achtergrond wel had deelgenomen aan IS. Het OM had tegen haar bijna drie jaar cel geëist. Omdat daarvan twee jaar voorwaardelijk was, zou ze overigens ook niet meer terug naar de gevangenis hoeven.

H. vertrok medio 2015 vanuit Leidschendam naar IS-gebied met haar man Ibrahim en twee zeer jonge kinderen. Zij heeft steeds gezegd dat ze niet precies wist wat IS was en dat ze daar echt naartoe zouden gaan.

Net als het OM schuift de rechtbank deze beweringen terzijde. Uit verklaringen, zowel van haarzelf als van getuigen, blijkt volgens de rechtbank dat H. wel degelijk wist wat IS precies inhield en ook dat haar man Ibrahim daar strijder zou worden. "H. is willens en wetens naar het strijdgebied gegaan'', aldus de rechtbank. De rechtbank vindt H. strafbaar voor het meehelpen met voorbereidingen om terroristische misdrijven te plegen.

Na een jaar ontvluchtte ze het kalifaat, samen met haar kinderen. Ibrahim bleef achter. Zijn lot is onbekend.