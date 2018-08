2 doden en meer dan 200 gewonden bij aardbeving in Iran kv

26 augustus 2018

01u55

Bron: Belga, ANP 1 In het westen van Iran, bij de grens met Irak, zijn zeker twee doden gevallen tijdens een aardbeving. Dat meldt de staatszender IRIB. Minstens 241 mensen zijn gewond geraakt. De schok met een kracht van 6.1 was tot in de Iraakse hoofdstad Bagdad te voelen.

Hulpverleners zijn naar het gebied gestuurd. Ziekenhuisbronnen spreken van voorlopig twee doden en 241 gewonden, onder wie zes zwaargewonden. Een zwangere vrouw kwam om het leven. Een zeventiger overleed aan een hartaanval.

De beving was op een diepte van nog geen 10 kilometer. Het epicentrum lag ongeveer 88 kilometer ten noordwesten van de Iraanse stad Kermanshah, meldt het Amerikaanse seismologisch instituut USGS. Er zijn nog zeker dertig naschokken gevoeld.

In de stad Javanrud is een crisiscentrum ingericht. Op beelden op sociale media is te zien hoe personen met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De materiële schade lijkt beperkt te blijven.

Iran wordt vaker getroffen door krachtige bevingen. In november 2017 kostte een aardbeving met magnitude 7,3 in dezelfde provincie aan 620 mensen het leven. In Irak vielen toen acht slachtoffers.