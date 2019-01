2 doden en 4 zwaargewonden bij grote brand in Frans skioord Courchevel JV ADN

20 januari 2019

07u58

Bron: anp, afp, belga, Dauphiné Libéré 0 In het Franse ski-oord Courchevel zijn bij een grote brand twee doden, vier zwaargewonden en ruim twintig lichtgewonden gevallen.

De brand brak rond 4.30 uur uit in een gebouw in de populaire wintersportplaats waar volgens de prefectuur seizoenswerkers, onder wie buitenlanders, verblijven. De oorzaak is nog onduidelijk. Tientallen door het vuur verraste mensen vluchtten in paniek weg.

Twee seizoensarbeiders kwamen om, de identiteit van de slachtoffers is nog onbekend. Twee mensen sprongen van het balkon om aan de vlammen te ontkomen. Zij raakten zwaargewond, maar zijn buiten levensgevaar, net als de twee andere zwaargewonden, die brandwonden en koolmonoxidevergiftiging opliepen. Helikopters van de hulpdiensten landden op een nabijgelegen skipiste, drie van de vier zwaargewonden werden met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.



Eenentwintig anderen zijn lichtgewond geraakt, nog anderen kwamen er met de schrik vanaf en stonden verbijsterd in pyjama of hun ondergoed in de vrieskou. In totaal zijn er zestig slachtoffers getroffen door de brand. De toegesnelde brandweer en politie regelen opvang.

Toen de brandweer aankwam, had het vuur zich al over de twee bovenste verdiepingen van het gebouw verspreid. Even werd gevreesd dat de vlammen zouden overslaan naar restaurant La Saulire, maar dat konden de brandweerlieden, die met 130 waren uitgerukt, verhinderen. Rond 8 uur was de brand helemaal onder controle. “De brandweer was snel en massaal ter plaatse en leverde topwerk”, zegt een Belg die ter plaatse was.

In Courchevel zijn elke winter zowat 5.000 seizoenswerkers aan de slag, onder wie ook skimonitoren en personeel van de skiliften.

OPROEP. Bent u in Courchevel en was u getuige van de brand, neem dan even contact op met onze redactie. Vergeet zeker uw telefoonnummer niet te vermelden.