2 doden en 4 zwaargewonden bij grote brand in Frans ski-oord Courchevel

20 januari 2019

07u58

Bron: anp, afp, belga, Dauphiné Libéré 0 In het Franse ski-oord Courchevel zijn bij een grote brand twee doden, vier zwaargewonden en tien lichtgewonden gevallen. In totaal zijn er zestig slachtoffers betrokken bij de brand.

In de nacht van zaterdag op zondag vlogen drie panden in brand en tientallen door het vuur verraste mensen moesten voor het vuur vluchten in het centrum van de wintersportplaats. Het zou volgens plaatselijke media vooral gaan om mensen die dit skiseizoen in Courchevel werken, onder wie veel Brazilianen.

De krant Le Dauphiné Libéré beschreef de toestand in het centrum van Courchevel als chaotisch. Mensen zouden via balkons aan de vuurzee zijn ontsnapt en in pyjama of ondergoed in de vrieskou staan. De krant maakt melding van twee doden en drie zwaargewonden. De overleden personen zouden aangetroffen zijn in het gebouw waar de brand ontstond op de derde en bovenste verdieping.

De toegesnelde brandweer en politie regelen opvang voor de slachtoffers. Zeker zestig mensen zijn door de brand getroffen.

Het vuur is rond 4.30 uur uitgebroken op de derde en hoogste verdieping van een gebouw, waar zowat 60 toeristen, onder wie ook buitenlanders, verbleven. Dat meldt de prefectuur. Rond 8 uur was de brand helemaal onder controle. Even werd gevreesd dat de vlammen zouden overslaan naar een vierde gebouw, restaurant La Saulire, maar dat konden de brandweerlieden, die met 70 waren, verhinderen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.

Helikopters van hulpdiensten landden op een nabijgelegen ski-piste van dit grootste ski-oord ter wereld, circa 70 kilometer ten oosten van Grenoble.

