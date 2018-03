2 doden bij crash sportvliegtuig Franse autosnelweg Jolien Meremans

31 maart 2018

14u42

Bron: Belga 0 Een tweemotorig vliegtuig stortte zaterdag kort na de middag neer op de pechtsrook van een snelweg in Midden-Frankrijk. Het vliegtuigje vloog heel laag en onstabiel. Volgens de eerste bronnen kwamen er bij de crash twee passagiers om het leven.

Ter hoogte van Saint-Chamond stortte zaterdag kort na de middag een sportvliegtuigje neer. De twee inzittende passagiers zijn tijdens de crash om het leven gekomen, aldus bronnen. Het verkeer verliep verder op een rijstrook.

Volgens getuigenissen vloog het vliegtuig heel laag en leek het erop dat de piloot de controle over het vliegtuig verloor. Het stortte uiteindelijk neer op de pechstrook van de snelweg A47, ter hoogte van Saint-Chamond (Loire).

De piloot en zijn passagier werden teruggevonden in de cockpit van het vliegtuigje. Het vliegtuig stond aan de rand van de weg, waardoor enkel de linkerrijstrook in gebruik kon worden genomen. Dat in de richting Saint-Etienne / Lyon, specificeerde de politie

Saint-Chamond : l'avion s'est écrasé peu de temps après son décollage. Le pronostic vital des passagers est très engagé.https://t.co/fsb5EFsbQz France Bleu Saint-Étienne Loire(@ bleustetienne) link