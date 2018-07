2 daklozen in brand gestoken in Berlijns station Arne Adriaenssens

23 juli 2018

10u26

Bron: Bild 6 In de Duitse hoofdstad Berlijn raakten 2 daklozen zwaar verbrand nadat ze bewust in brand werden gestoken. Volgens ooggetuigen zouden omstaanders het vuur met brandblussers hebben gedoofd. De dader werd nog niet gevat

Op zondagavond om 23.05 werden twee daklozen in brand gestoken in station Schöneweide in Berlijn. De mannen (47 en 62) werden eerst met een brandversneller overgoten waarna ze door de aanvaller in brand werden gezet. De dader zelf is voorlopig nog op vrije voeten.

Klanten van een nabijgelegen eetkraampje zagen het vuur en repten zich meteen met de brandblusser van het stalletje naar de mannen. Volgens omstaanders zouden zij het vuur gedoofd hebben.

Het tweetal werd meteen naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe ernstig de verwondingen juist zijn, is niet bekend.

