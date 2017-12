2.700 agenten in Puerto Rico melden zich ziek ter compensatie overuren na orkaan

Bron: AD 2 EPA De schade was groot na orkaan Maria 2.700 agenten in Puerto Rico melden zich dagelijks ziek omdat zij hun overuren niet uitbetaald krijgen. Door zich ziek te melden, hopen ze de druk op de autoriteiten te verhogen. De agenten zijn , sinds in september orkaan Maria over het eiland trok, bezig geweest met herstelwerkzaamheden.

Normaal gesproken zijn dagelijks gemiddeld zo’n 550 Puerto Ricaanse politieagenten afwezig, na orkaan Maria is het aantal afmeldingen bijna vervijfvoudigd. Door de grote hoeveelheid openstaande vacatures heeft politiechef Michelle Hernandez Amerikaanse soldaten bevolen om naar het gebied te komen. Zij zouden de tijdelijke vacatures op het eiland, dat onderdeel is van het Amerikaans grondgebied, moeten gaan opvullen.

"We hebben een buitensporige hoeveelheid afwezigen, dit hebben we in de voorgaande jaren niet gezien”, aldus Hernandez. Daaraan voegde ze toe dat het aantal misdaden in het land de afgelopen jaren zijn afgenomen, maar dat de afwezigheid van agenten deze daling kan omkeren. Ricardo Rossello, de gouverneur van Puerto Rico, heeft echter het voorstel van Hernandez verworpen.

Traag proces

Secretaris Ramon Rosario verklaart dat de overheid inmiddels 15 miljoen dollar aan overuren heeft uitgekeerd, sinds de orkaan drie maanden geleden over het eiland trok. Volgens Rosario wordt aankomende zaterdag nog eens 6,4 miljoen dollar uitbetaald. "Er zijn veel agenten die niet komen opdagen", zegt hij. "We proberen aan hun eisen te voldoen om te zorgen dat de politieagenten weer terugkeren naar hun werk."

Hernandez schat dat de regering de agenten nog een extra 35 miljoen dollar verschuldigd is. Volgens de autoriteiten wordt een deel van het probleem verklaard doordat de overheid van Puerto Rico moet wachten tot het noodagentschap van de Verenigde Staten geldt uitkeert om de agenten te betalen. Dit zou een uiterst traag proces zijn.

De politiechef verklaart dat niet alleen de herstelwerkzaamheden de agenten boos maken. Ook de economische crisis in het land heeft voor problemen gezorgd. Agenten krijgen kleinere pensioenen en ook ongebruikte vrije dagen worden niet langer uitbetaald. "Ze voelen dat ze de afgelopen jaren bedrogen zijn", aldus Hernandez.

Bezorgd over veiligheid

Tijdens orkaan Maria kwamen tientallen mensen om het leven. Naar schatting heeft de zware storm 95 miljard dollar schade aangericht. Volgens mensen dichtbij de politieagenten moesten zij in september en oktober zeven dagen per week minimaal twaalf uur per dag werken. "De agenten kunnen het niet meer aan”, aldus Carlos Morales, van een vereniging die meer dan 8.000 agenten vertegenwoordigt. "Het is oneerlijk om hen te blijven vragen om te werken, terwijl ze niet betaald krijgen."

Door de grote afwezigheid van de agenten neemt de bezorgdheid over de veiligheid in het land toe. "Ik wil niet wachten tot het uit de hand loopt", aldus senator Axel Roque. "Tijdens kerstavond waren er slechts drie agenten aanwezig om in vier steden de orde te handhaven."

