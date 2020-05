2.500 scholen gesloten in Burkina Faso na terreuraanslagen JOBR

26 mei 2020

17u30

Bron: AFP 0 Sinds 2017 zijn ongeveer 2.500 scholen in het Afrikaanse Burkina Faso gesloten. Daardoor krijgen 350.000 leerlingen geen onderwijs. De sluitingen kwamen er na regelmatige aanslagen door jihadi’s. Dat blijkt dinsdag uit een rapport van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch.

Islamitische groepen viseren sinds 2017 leraars en scholen in Burkina Faso. Ze zijn gekant tegen wat zij beschouwen als westers onderwijs en tegen overheidsinstellingen. Het rapport, dat gebaseerd is op cijfers van het ministerie van Onderwijs, spreekt van 2.500 gesloten scholen. Bijna 350.000 leerlingen hebben daardoor geen toegang tot onderwijs. Zeker 222 leraars waren “slachtoffer van terroristische aanslagen”. Het rapport telt 126 aanslagen en bedreigingen tegen leerlingen, leraars en scholen. De helft van de aanslagen speelde zich af in 2019.

Jarenlange vooruitgang

“Niet alleen begaan de gewapende islamistische groepen, die leraars, leerlingen en scholen aanvallen in Burkina Faso, oorlogsmisdaden. Ze vegen ook de vooruitgang weg die jarenlang is geboekt om kinderen betere toegang tot onderwijs te geven”, zegt Lauren Seibert, onderzoekster en auteur van het rapport. “De brutale aanslagen hebben leraars hun leven, hun bestaansmiddelen of hun fysieke en mentale gezondheid gekost. De gewelddadige jihadi’s ontnemen honderdduizenden kinderen een toekomstperspectief”, zegt Seibert nog.

