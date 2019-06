2.400 nieuwe beelden van Ground Zero gevonden op cd-roms jv

17 juni 2019

17u26

Bron: The Verge 1 Jon Stewart gaf vorige week een aangrijpende speech voor het Amerikaanse Congres. De comedian nam het op voor de hulpverleners die als eerste ter plaatse kwamen na de aanslagen van 9/11, nu bijna 18 jaar geleden. Archivaris Jason Scott “wou daar nog iets nieuws aan toevoegen”: 2.400 nooit eerder vertoonde foto’s van Ground Zero, gestockeerd op cd-roms.

Komiek Jon Stewart ijverde er in het Congres vorige week voor om de hulpfondsen voor de zogenaamde ‘first responders’ van 9/11 te verlengen tot na 2020. Vele hulpverleners ondervinden vandaag nog altijd de nare gevolgen van hun werk aan de ingestorte Twin Towers van het World Trade Center, zowel fysiek als mentaal.

De in Amerika bekende historicus Jason Scott greep de pakkende veeg uit de pan van collega-activist Jon Stewart aan het adres van het Congres aan om te melden dat hij zelf zo’n 2.400 nieuwe beelden van Ground Zero in handen had gekregen. De foto’s waren genomen met een Canon Powershot G1 door een arbeider, die na de aanslagen aan het werk was op Ground Zero. Ze dateren van de periode tussen eind september en begin oktober 2001.

Scott zei dat hij niet alle foto’s had kunnen recupereren, omdat de fotograaf ze bewaard had op cd-roms. De plastic bewaarschijfjes, die er net als muziek-cd’s uitzien, zijn inmiddels helemaal in onbruik geraakt. Ze zijn onderhevig aan slijtage en hebben dan ook een beperkte houdbaarheidsdatum. Vandaar dat sommige beelden niet meer te redden vielen. “Maak backups van je oude cd-roms”, raadt de archivaris ons daarom aan op Twitter.

Scott tweette verder nog: “Het zou nuttig zijn om de arbeider te interviewen die al die foto’s nam, die rondliep op dat terrein, die deze unieke beelden van Ground Zero vanuit alle hoeken maakte en toonde hoeveel inspanningen er geleverd werden om de boel op te ruimen. Maar dat kan niet. Hij is dood.”

Via een verkoop van onroerend goed kwam een Amerikaanse familie in het bezit van de fotocollectie. Zij gaven ze door aan Jason Scott om ze open te stellen voor iedereen, “omdat ze geschiedenis zijn”.

Je kan het fotoalbum hier bekijken.

There are photos from inside buildings, outside areas that are being cleared, as well as of from a variety of viewpoints. It's rather extensive. This is straight from CDRs dumped from the Powershot G1 camera. pic.twitter.com/QRcyl40oJj Jason Scott(@ textfiles) link

But we lost this photographer and many people who were there are sick, dying, and miserable from work they did at Ground Zero during those early months. They were told the area was all-clear and safe. It is quite obvious it was not. Jon Stewart's plea for funding is in the right. pic.twitter.com/VfW6W0ITxk Jason Scott(@ textfiles) link

The CDRs were absolutely falling apart. Some of the photos are already lost because the CDRs just tend to rot over time, and here, about 18 years later, that was asking a lot. Back up your old CDRs please. pic.twitter.com/SVB3zxiYRQ Jason Scott(@ textfiles) link