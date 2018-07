2/3 van holebi’s durft niet hand in hand te lopen Arne Adriaenssens

03 juli 2018

10u53

Bron: BBC News 5 Meer dan twee derde van de Britse holebi’s durft niet hand in hand te lopen. Veertig procent werd al slachtoffer van homofoob geweld.

Meer dan twee op drie holebi's wandelt niet hand in hand uit angst voor negatieve reacties. Dat blijkt uit een rondvraag van de Britse overheid. Veertig procent van de ondervraagden was zelf al slachtoffer van homofoob gebeld. Negen op tien deed hier geen aangifte van.

De groep van 100.000 ondervraagden bestond voor 61 procent uit homoseksuelen en lebiennes. 13 procent identificeerde zich als transgender. De overige 26 procent was aseksueel, panseksueel of identificeerden zich met geen enkel label. Bij een kwart van de ondervraagden heeft de familie geen weet van hun relatie.

Conversietherapie

Premier Theresa May is verontwaardigd en benadrukt dat niemand ooit zou moeten verbergen van wie hij of zij houdt. De overheid stelde nu een 75 puntenplan op om de levenskwaliteit van Britse holebi’s te verbeteren.

Eén van die maatregels is het verbannen van conversietherapie. Deze zeer omstreden behandeling tracht homoseksuelen heteroseksueel te maken. Vijf procent van de ondervraagden werd door hun omgeving gestimuleerd zo'n behandeling aan te vangen. Twee procent ging effectief in therapie.

De Britse holebiverenigingen juichen de nieuwe maatregels toe. Toch gaan er ook stemmen op dat deze niet ver genoeg gaan. Dat de overheid holebi-vluchtelingen uit landen als Rusland en Uganda niet erkent, is het grootstepijnpunt.