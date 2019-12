2.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen in twee woonwijken in Enschede KVDS

03 december 2019

13u14

Bron: Belga 0 Op twee locaties in woonwijken in het Nederlandse Enschede is 2.000 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Een groot deel van het in beslag genomen materiaal bestaat uit zware explosieven, meldt de politie dinsdag. Op 13 mei 2000 ontplofte in Enschede nog een vuurwerkfabriek, wat 23 mensenlevens kostte.

De vondsten houden verband met de aanhouding van een 29-jarige man uit Enschede, die vorige week dinsdag op heterdaad werd betrapt met meerdere dozen vuurwerk in zijn auto. Vervolgens werd een onderzoek ingesteld dat leidde naar de plaatsen waar het vuurwerk lag opgeslagen.

“Zware explosieven”

“Vuurwerk is eigenlijk niet de juiste benaming, dit zijn zware explosieven”, laat een politiewoordvoerder weten aan de regionale zender RTV Oost.





Het grootste deel was hoogexplosieve pyrotechniek, dat alleen door professionals gebruikt mag worden. Volgens RTV Oost gaat het om "ultrazware projectielen: in een aantal gevallen zelfs drie keer zo zwaar als de beruchte cobra's".



De 29-jarige man is inmiddels weer vrijgelaten.